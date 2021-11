Roma, un mese da incubo

I capitolini vivono un periodo nero con un solo successo conquistato negli ultimi sette match

Circa un mese fa, in questo articolo durante la scorsa sosta per le nazionali, scrivevamo di quanto il mese di ottobre sarebbe stato importante per la Roma, a causa della presenza di alcuni scontri diretti in campionato e della doppia sfida al Bodo/Glimt che avrebbe potuto indirizzare il girone di Conference League. Il bilancio del mese però è assolutamente negativo; la Roma non solo ha vinto solo una delle sette partite disputate, ma ha anche subito una batosta in casa del Bodo/Glimt che ha fatto perdere a Mourinho la fiducia in molti elementi della rosa. Il tecnico si è affidato sempre agli stessi uomini, arrivando a questa sosta nel peggiore dei modi, con la sconfitta a Venezia che certifica il periodo nero.

Il problema negli scontri diretti inoltre non si è risolto, anche stavolta zero successi tra Juventus, Napoli e Milan ed un solo punto conquistato nella bella partita disputata contro i partenopei. L’unica vittoria arrivata contro il Cagliari, tra l’altro in rimonta, certifica le difficoltà di una squadra corta e con grandi fragilità difensive, nonostante quest’anno il portiere stia facendo molto bene il proprio dovere.

Ma se in campionato le prestazioni sono state accettabili, con la squadra che ha dimostrato di potersela giocare contro le compagini più attrezzate, in Conference League è arrivato un grande bagno di umiltà. Il Bodo/Glimt dopo il clamoroso 6-1 dell’andata ha imposto il pareggio alla Roma all’Olimpico, evidenziando in Norvegia i limiti delle riserve e la poca fiducia di cui al momento dispongono, e a Roma la stanchezza dei titolari costretti sempre agli straordinari. Mourinho negli anni ha sempre dimostrato di saper gestire la rosa di cui dispone e di saper far sentire tutti importanti allo stesso modo, ma nella sua avventura giallorossa ha di fatto messo all’angolo la dirigenza e molti giocatori che lo scorso anno si erano invece comportati molto bene, su tutti Borja Mayoral e Villar.

La sosta arriva in soccorso della Roma, la rimonta subita dal Venezia ha fatto scivolare i giallorossi al sesto posto e ha tolto ulteriori certezze. Ora il tecnico portoghese dovrà essere bravo a compattare la squadra per non farsi scivolare via gli obiettivi stagionali. Il quarto posto in campionato resta difficile da raggiungere vista l’ampia concorrenza e la caratura di alcune squadre sicuramente superiori alla Roma, ma il passaggio del turno in Conference League, ora incerto, deve essere raggiunto senza problemi visto che la squadra giallorossa resta una delle favorite alla vittoria finale.

Alessandro Fornetti