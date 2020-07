Roma-Udinese 0 a 2, Lasagna e Nestorovski sbancano l’Olimpico. Analisi e pagelle

Male i giallorossi, che subiscono la seconda sconfitta consecutiva. Friulani quasi salvi

Termina 0-2 all’Olimpico tra Roma e Udinese. Decidono Lasagna e Nestorovski con un gol per tempo. Capitolini allo sbaraglio in fase difensiva e in 10 uomini per circa un’ora, per rosso diretto a Perotti. Adesso la Champions è lontana 12 lunghezze.

Grande novità tra le fila giallorosse: in avanti, turnover per Dzeko, al suo posto dal primo minuto Kalinic. In difesa, si rivede Fazio centrale con Mancini nemmeno convocato per problemi intestinali; mentre sulla trequarti, spazio a Under e Perotti.

Tra i friulani, Fofana parte dalla panchina, con Jajalo titolare insieme al solito De Paul e a Walace. In attacco, presente il duo tutto forza e velocità: Lasagna e Okaka.

Roma Udinese, Lasagna punisce

Buon ritmo e diverse occasioni nel primo tempo dell’Olimpico, con un’Udinese molto in palla e una Roma in difficoltà in fase difensiva. Alla prima trama offensiva, infatti, i friulani si portano in vantaggio: minuto 12′, ripartenza spaventosa in velocità di Lasagna, che va via a destra, cross al centro per De Paul, la cui conclusione sbilenca si trasforma in un assist al bacio ancora per Lasagna, che da due passi fa 1-0. I giallorossi subiscono il colpo e dieci minuti più tardi, rischiano il doppio passivo ancora con Lasagna, bravissimo in respinta Mirante.

La Roma prova a rispondere al minuto 28′ con un tiro dalla distanza largo di Carles Perez, ma 5 minuti più tardi la situazione della squadra di Fonseca peggiora ulteriormente a causa del rosso diretto sventolato da Guida a Perotti. Punita la bruttissima entrata nei confronti di Becao. Il possibile momento migliore dell’Udinese fa uscire l’orgoglio giallorosso, che prova a riversarsi in avanti con i suoi uomini più talentuosi.

In due minuti ci provano infatti Cristante che complice la deviazione di Zeegelaar trova la traversa e poi con Under che riscalda i guantoni di Musso. Nel finale, pericoloso De Paul lanciato a rete da uno scellerato disimpegno di Bruno Peres, provvidenziale in chiusura Kolarov.

Roma Udinese, chiude tutto Nestorovski

Ripresa che si apre, apparentemente, con una Roma più in palla rispetto ai primi 45’ di gioco, nonostante l’uomo in meno. Al terzo minuto, infatti, è Carles Perez, il migliore della squadra di Fonseca, a provarci ma debole il suo tiro, che viene parato facilmente da Musso. La Roma dei primi minuti di secondo tempo è appunto solo apparenza, poiché alla prime ripartenze friulane si scioglie nuovamente rischiando di subire il doppio passivo.

Al minuto 58’, infatti, l’Udinese sfiora il 2 a 0 con il neoentrato Fofana, che servito da De Paul spara al lato da pochi passi. La girandola dei cambi inizia come sempre dal quarto d’ora, con i giallorossi che cambiano: Bruno Peres, Diawara e Fazio per Zappacosta, Villar e Ibanez, più Mkhitaryan entrato a inizio ripresa per sostituire Under. Dentro, infine, anche Dzeko per uno spento Kalinic. La seconda e ultima grande occasione della ripresa romanista arriva al 73’ con Smalling, che dagli estremi di un corner schiaccia alto sopra la traversa.

Gli ultimi 15 minuti sono un monologo Udinese, che prima sfiora la rete con De Paul, mentre al minuto 78’ chiude il match: ennesima ripartenza guidata da Fofana, che va largo da De Paul, il cui suggerimento al centro trova il pronto tap-in di Nestorovski. Nel finale, ancora friulani avanti con un diagonale radente ma al lato di De Paul.

Serata amara per la Roma, in grandissima difficoltà in fase difensiva e con poche idee in quella offensiva. È una squadra scarica di testa che fisicamente, male quasi tutti, si salva Carles Perez e forse Under. Fonseca deve dare una scossa ai suoi per non rischiare di chiudere il campionato senza traguardi raggiunti.

Grande Udinese, che porta a casa di tre punti giocando con qualità ed esperienza. Colpisce quando lo deve fare, grazie alla 4×4 targata Lasagna e alla classe di De Paul. Salvezza sempre più vicina.

PAGELLE

Mirante: 6 Può fare poco o nulla sui gol presi, sempre in balia degli attacchi avversari. Evita il tracollo totale con alcuni buoni interventi.

Peres: 5 Continuamente in difficoltà in fase difensiva contro la velocità di Lasagna e Zeegelaar. Allo scadere rischia anche di far segnare De Paul dopo un bruttissimo disimpegno. Mai pericoloso in fase difensiva. Dal 63’ Zappacosta: 6 Cerca di frenare l’avanzata friulana in fascia, piuttosto che attaccare.

Smalling: 5 Il migliore della retroguardia giallorossa si infrange contro un’Udinese in grandissima forma. Sbaglia e la Roma ne risente.

Fazio: 5 É il gemello scarso del Fazio che tanto aveva entusiasmato nel primo Di Francesco. Altra prova da dimenticare e non è più una novità. Dal 72’ Ibanez: 6 Entra e cerca di far meglio del suo compagno di reparto più grande, non è difficile.

Kolarov: 5,5 Manca la sua corsa e la sua fisicità in fascia, sottotono come la maggioranza dei suoi compagni.

Cristante: 5,5 Fatica insieme a Diawara a costruire e ad interdire, pericoloso nel primo tempo con un gran tiro dalla lunga distanza stampatosi sulla traversa.

Diawara: 5 Molto male nella fase in cui è uno dei migliori in Italia, ovvero l’interdizione. Dal 63’ Villar: 5 Entra rischiando subito di uscire dopo qualche minuto per un doppio fallo su De Paul. Graziato da Guida nel primo caso.

Perez: 6 Il migliore della Roma, cerca di rendersi pericoloso, prova a mandare in porta i propri compagni. Impreciso in fase di conclusione.

Perotti: 4,5 Lascia i 10 i suoi compagni dopo 29’minuti di gioco e da capitano è ancora più grave.

Under: 6 Insieme a Perez il più pericoloso dei giallorossi, bella la sua conclusione parata nel primo tempo da Musso. Nella ripresa non entra nemmeno in campo. Dal 46’Mhkitaryan: 5 Impalpabile l’armeno, che non dà la scossa alla Roma.

Kalinic: 5 Troppo poco e solo contro i colossi friulani, mai pericoloso e quasi mai in partita. Dal 72’ Dzeko: 5,5 Fa poco nei venti minuti di spazio che gli vengono concessi, sbagliato forse il suo iniziale turnover.

All. Fonseca: 5 La sua situazione adesso si fa rovente, deve dare una scossa immediata ai suoi perché il treno Champions è ormai perso, ma quello Europa League è obbligatorio prenderlo.

Dichiarazioni post-match Fonseca

” Preoccupato di quello che sta succedendo, abbiamo creato occasioni ma siamo stati anche sfortunati. Il rosso a Perotti ci ha penalizzati ulteriormente. Dobbiamo pensare alla prossima partita. Dzeko è rimasto in panchina perché dobbiamo cambiare in questo momento con tante partite”.

Fonte foto: Calciomercato.com

Sandro Caramazza