Roma, tutti uniti nella lotta al Coronavirus

Il club giallorosso è uno dei più attivi in Serie A per far fronte all’emergenza che sta colpendo il nostro paese

La Roma sta affrontando questo periodo difficile per il mondo nel miglior modo possibile; tante iniziative benefiche, con aiuti a persone più in difficoltà e una raccolta fondi per l’ospedale Spallanzani che ha raggiunto quota cinquecentomila euro grazie alle donazioni di tanti ex campioni giallorossi come Samuel, Cafù e Candela tra gli altri. Il club capitolino inoltre dalla scorsa settimana ha iniziato a consegnare un pacco con all’interno kit sanitario e beni di prima necessità agli abbonati che superano i 75 anni e che sono dunque più a rischio. Regali anche per i più piccoli infine, in vista di Pasqua; a tutti i bambini abbonati sotto i 10 anni verrà spedito un pacco con l’uovo di Pasqua che simboleggi vicinanza anche ai bimbi.

La forte unità con la quale si sta affrontando questa emergenza è da ricondurre anche al comportamento dei giocatori; nei giorni scorsi infatti è avvenuto un colloquio tra la società ed i senatori della squadra per discutere della questione taglio stipendi alla quale tutti avrebbero dato segnali positivi. Inoltre, nessun calciatore della rosa giallorossa ha chiesto di tornare nel proprio paese simboleggiando grande attaccamento.

Anche mister Fonseca ha parlato in termini assolutamente positivi della sua avventura a Roma e di come si stia affrontando questa situazione, definendosi “orgoglioso di club, città e tifosi” e augurandosi di restare a Roma per parecchi anni.

Fonte foto: corrieredicomo.it

Alessandro Fornetti