Roma tra Cremonese e sfortuna: Wijnaldum si frattura la tibia

Alla vigilia del secondo impegno in campionato il centrocampista olandese si infortuna in allenamento in uno scontro di gioco. Uno dei fiori all’occhiello della campagna acquisti si ferma dunque all’inizio della corsa

Neanche il tempo di godersi il mercato di alto livello e l’inizio positivo in campionato. La Roma deve fare già i conti con la realtà. Nella giornata di ieri è arrivata una notiziaccia per i tifosi giallorossi, ovvero l’importante infortunio per Wijnaldum, uno dei giocatori che aveva infiammato l’Olimpico il giorno della presentazione della squadra. Uno scontro in allenamento, questa la causa della frattura composta alla tibia destra dell’olandese che ora dovrà studiare l’iter da seguire per il suo recupero. Il bivio del calciatore oranje è quello di affrontare o no un’operazione. Ovviamente i tempi di recupero varieranno a seconda della scelta. L’Olanda spera di averlo per il Mondiale, la Roma, invece, dovrà rassegnarsi a rivedere il giocatore a gennaio, con buona pace dei suoi tifosi.

Glauco Dusso