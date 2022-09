Roma, tournée in Giappone dal 22 al 29 novembre

I giallorossi voleranno in Asia per partecipare alla EuroJapan Cup

La Roma ha ufficializzato oggi i propri piani per la fine di novembre, con la squadra di Mourinho che si recherà in Giappone e prenderà parte a due amichevoli nella EuroJapan Cup. I giallorossi sbarcheranno in Asia il 22 novembre per affrontare il Nagoya Grampus e lo Yokohoma F. Marinos, due delle compagini migliori della J-League, per poi fare ritorno nella capitale il 29 novembre. Data l’assenza dell’Italia al Mondiale in Qatar, alcuni elementi centrali della rosa saranno a disposizione e Mourinho si è detto molto entusiasta per questa esperienza, considerato quanto i tifosi locali amino il calcio.

Fonte foto: calcioefinanza.it

Alessandro Fornetti