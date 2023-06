Stangata dell’Uefa alla Roma: a Mourinho 4 giornate di squalifica, multa alla società, una trasferta senza tifosi e Olimpico parzialmente chiuso per un turno

Tempo di lettura 1 minuto

La federazione guidata da Ceferin, dopo la finale di Budapest, ha scelto il pugno duro ai danni del tecnico portoghese e della società giallorossa

Gli strascichi della finale di Europa League dello scorso 31 maggio continuano a tormentare la Roma ed i suoi tifosi. Non solo la cocente delusione della sconfitta ai rigori col Siviglia, ora è arrivata anche una pesante squalifica di quattro giornate per Josè Mourinho, a causa degli insulti rivolti all’arbitro Anthony Taylor al termine della partita con gli andalusi. Il club giallorosso è stato inoltre condannato a pagare una multa di 55 mila euro alla federazione ungherese per i danni provocati dai propri tifosi e dovrà giocare un turno europeo in trasferta col settore ospiti chiuso. Disposta infine la parziale chiusura della tribuna nord e ovest dello Stadio Olimpico, per un totale 6000 posti, nella prossima partita interna di Coppa (per fatti relativi alla semifinale di andata con il Bayer Leverkusen). La Roma con ogni probabilità proporrà ricorso contro la maxi squalifica.

Luca Missori

(Fonte immagine: Goal.com)