Roma: stagione finita o quasi per Karsdorp dopo l’infortunio al menisco 

L’esterno olandese, uscito anzitempo con la Real Sociedad, si è operato ieri in Svizzera

Brutte notizie per la Roma e per Mourinho, che dovranno fare a meno di Rick Karsdorp da qui alla fine della stagione. L’esterno olandese era stato reintegrato in rosa dopo il pesante litigio dello scorso novembre con lo Special One e stava di nuovo scalando le gerarchie della fascia destra giallorossa. Nella gara di ritorno con la Real Sociedad però, Karsdorp ha rimediato una botta al setto nasale ed una lesione al menisco del ginocchio sinistro. Se la prima è già passata, la seconda ha reso necessario un intervento chirurgico. Nella giornata di ieri, il terzino della Roma è stato operato presso la Klinik Gut di St. Moritz, alla presenza del medico sociale della squadra Vincenzo Costa. I tempi di recupero devono essere ancora definiti, ma è molto probabile che il giocatore non rientrerà prima dell’inizio del prossimo campionato.

Luca Missori