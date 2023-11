Roma: Spinazzola recupera per lo Slavia Praga, out Zalewski per influenza oltre a Pellegrini e Smalling

Tempo di lettura 1 minuto

Mourinho fa la conta dei presenti in vista dell’importante trasferta di domani sera in Repubblica Ceca e del derby, recuperato il difensore italiano, fuori invece l’esterno polacco

Dopo l’importante vittoria interna contro il Lecce, la Roma nel giro di quattro giorni affronterà due sfide che possono costituire due crocevia importanti per il prosieguo della stagione, in Italia ed in Europa. Per il match contro lo Slavia Praga, che vale il primo posto nel girone di Europa League, i giallorossi recuperano finalmente Spinazzola, tornato ad allenarsi in gruppo nella rifinitura di oggi, ma perdono Zalewski colpito da un attacco influenzale. Ancora assenti invece Pellegrini e Smalling, i due non partiranno per Praga e difficilmente saranno convocabili per il derby di domenica prossima contro la Lazio. La speranza è di recuperarli per la ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali. Tutto ok infine per Dybala e Renato Sanches, che domani sera però partiranno probabilmente dalla panchina.

Luca Missori

(Fonte immagine: Forzaroma.info)