Roma: Spinazzola in dubbio per lo Slavia Praga, Dybala e Smalling puntano all’Inter 

L’esterno giallorosso potrebbe partire dalla panchina nella sfida di Europa League, mentre l’argentino ed il portoghese proveranno a recuperare in vista del big match di domenica a San Siro contro i nerazzurri

Prima di ogni match dalle parti di Trigoria si fa la conta degli indisponibili, ormai ci sta facendo l’abitudine anche Mourinho. I giallorossi hanno davanti un treno di partite che, nel bene e nel male, potrebbero incidere molto sul prosieguo della stagione e rischiano di doverle giocare senza diversi calciatori importanti. Pellegrini è out da circa tre settimane e nella migliore delle ipotesi rientrerà per il derby con la Lazio del prossimo 12 novembre. Smalling ancora non è al meglio, così come Dybala, entrambi salteranno sicuramente la sfida europea contro lo Slavia Praga, ma per la partita con l’Inter di domenica prossima filtra ottimismo sul vederli in campo (il fantasista argentino più probabilmente a gara in corso). Per l’incontro di domani sera invece N’Dicka ha recuperato, mentre è in dubbio Spinazzola, al suo posto pronto Zalewski. Ancora lavoro differenziato infine per Renato Sanches.

Luca Missori

(Fonte immagine: IlRomanista.eu)