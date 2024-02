Roma: Spinazzola e Smalling fanno progressi, sono recuperabili per l’Inter

Tempo di lettura 1 minuto

I due difensori giallorossi hanno lavorato parzialmente in gruppo ed ora puntano almeno alla convocazione per il big match di sabato contro i nerazzurri, sta meglio anche Renato Sanches

Dopo i gol e le vittorie, la nuova Roma di Daniele De Rossi punta a ritrovare anche gli infortunati di lungo corso in vista della difficile gara di sabato pomeriggio contro l’Inter prima in classifica. Dall’allenamento di oggi sono arrivate diverse buone notizie: Spinazzola sta meglio, ha svolto una parte della seduta col resto della squadra e contro i nerazzurri potrebbe andare in panchina per poi subentrare a partita in corso. Totalmente reintegrati in gruppo invece i due lungodegenti Chris Smalling e Renato Sanches. Per rivederli in campo con continuità servirà tempo, soprattutto per il difensore inglese, ma il recupero dall’infortunio procede bene ed entrambi potrebbero essere convocati già contro l’Inter, con l’obiettivo di essere pronti per la sentita doppia sfida di Europa League contro il Feyenoord della prossima settimana.

Luca Missori

(Fonte immagine: Romagiallorossa.it)