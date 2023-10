Roma, Smalling si allena in gruppo

Tempo di lettura meno di un minuto

Il difensore inglese torna ad allenarsi con i compagni dopo l’infortunio di inizio campionato

Buona notizia per la Roma e per José Mourinho: Chris Smalling è tornato ad allenarsi in gruppo in vista della sfida di domenica contro il Monza. Il difensore è fermo da settembre per una tendinite e punta alla convocazione per il prossimo match di campionato. In difesa dovrebbe toccare ancora al trio Mancini, Cristante e Ndicka con Smalling che punta alla sfida di Europa League di giovedì contro lo Slavia Praga per giocare uno spezzone e riprendere confidenza con il ritmo partita.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina