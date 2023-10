Roma, Smalling sente ancora dolore al tendine: sarà out con il Monza

Tempo di lettura meno di un minuto

Il difensore non scende in campo dalla terza giornata e nonostante la sosta non è riuscito a recuperare dal suo infortunio

Ancora problemi fisici per Chris Smalling. Il difensore giallorosso non ha infatti smaltito l’infortunio al tendine che lo tiene fuori dai campi ormai da più di un mese. Nonostante l’iniziale ottimismo data la sosta per le nazionali, l’inglese sente ancora dolore e sarà indisponibile anche per il prossimo match della Roma contro il Monza. Ora l’obiettivo diventa la partita con l’Inter tra dieci giorni, ma non è detto che il dolore svanisca e gli permetta di giocare.

Alessandro Fornetti