Roma, Smalling ci sarà con il Feyenoord

Tempo di lettura meno di un minuto

Il difensore inglese ha svolto l’allenamento odierno insieme al resto del gruppo dopo un lungo stop

Buone notizie per la Roma e i suoi tifosi: Chris Smalling, fermo da settembre per un infortunio, ha svolto l’intera sessione di allenamento con il gruppo. L’inglese sarà a disposizione di De Rossi per l’andata dei Playoff di Europa League contro il Feyenoord. Si tratta di un ottimo recupero per la difesa giallorossa per la seconda metà di stagione considerando l’importanza che ha avuto Smalling nelle ultime annate.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina