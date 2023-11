Roma: Smalling accetta di sottoporsi alle terapie mediche, rientro tra 15-20 giorni

Tempo di lettura 1 minuto

Dopo più di due mesi ai box il club giallorosso ha convinto il difensore inglese a sottoporsi alle cure per risolvere il problema al tendine rotuleo che l’ha tenuto fuori dai campi di gioco

Da inizio settembre, la Roma è orfana di Chris Smalling, suo pilastro difensivo, ma soprattutto non ha mai saputo con certezza quando lo avrebbe recuperato. I dibattiti sul tipo di cure scelte dal difensore inglese, rispetto a quelle suggerite dalla società, hanno scaldato l’opinione pubblica giallorossa, ma ora potrebbero finalmente giungere al termine. Smalling infatti avrebbe accettato di sottoporsi alle terapie mediche consigliate dallo staff della Roma per risolvere una volta per tutte il problema al tendine rotuleo. La guarigione definitiva è stimata in altri 15-20 giorni, ma questa potrebbe essere la volta buona. Si tratterebbe di un recupero fondamentale per José Mourinho, che nelle ultime settimane aveva manifestato un po’ di insofferenza verso l’atteggiamento del suo giocatore.

Luca Missori

(Fonte immagine: Fantacalcio.it)