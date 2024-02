Roma: si tratta con la Juventus per Huijsen, parti ancora distanti

Tempo di lettura 1 minuto

Dopo l’errore nel derby di Coppa Italia, un altro giocatore, soprattutto così giovane, poteva abbattersi. Invece Huijsen ha ripreso a giocare con una sicurezza ed una personalità fuori scala per un ragazzo del 2005, collezionando diverse presenze da titolare con la Roma e siglando anche due gol in campionato (l’ultimo contro il Frosinone bellissimo). I tifosi romanisti ed anche De Rossi stravedono per lui e nella prossima sessione estiva di calciomercato il club giallorosso vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo. La Juventus però fa muro, per il momento, non vuole liberarsi di uno dei suoi giovani più promettenti a meno che non arrivi un’offerta importante. Per ora i bianconeri hanno fatto sapere di volere almeno 30 milioni di euro per il proprio difensore, con la Roma che invece vorrebbe sborsarne poco più della metà. Si prospettano mesi di intense trattative.

Luca Missori

(Fonte immagine: Gianlucadimarzio.com)