Roma, si rivede Kumbulla. Novità anche per Renato Sanches

Tempo di lettura meno di un minuto

I giallorossi giovedì ritorneranno a giocare in Europa League per sfidare il Servette in Svizzera. Intanto, Mourinho ha due importanti notizie

La Roma rivede Marash Kumbulla, out dalla scorsa stagione dopo la lesione al crociato. Per lui allenamento parziale con il gruppo, che si è ritrovato oggi a Trigoria per preparare il prossimo match di Europa League contro il Servette. Ancora presto per ritrovare il campo per il difensore albanese, ma è già una notizia confortante per Mourinho, il quale deve fare a meno anche di Smalling. Intanto, allenamento parziale con il gruppo anche per Renato Sanches. Il portoghese, alle prese con i continui acciacchi fisici, proverà a ritornare in campo il prima possibile.

Sandro Caramazza

Fonte foto: getty images