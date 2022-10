Roma: si ferma Matic per un fastidio all’adduttore, non ci sarà contro l’Helsinki

Roma: si ferma Matic per un fastidio all’adduttore, non ci sarà contro...

Il centrocampista serbo non è stato convocato per la trasferta in Finlandia, presenti invece Pellegrini e Karsdorp

È una stagione difficile per la Roma dal punto di vista degli infortuni. Oltre a Dybala, Wijnaldum e Celik (e lo squalificato Zaniolo) oggi si è fermato anche Matic. Il fastidio accusato all’adduttore sinistro non sembra grave, ma per precauzione il mediano serbo salterà la sfida di Europa League contro l’Helsinki e proverà a recuperare per la trasferta di lunedì prossimo contro il Verona. Recuperano per la Finlandia invece sia Pellegrini che Karsdorp, da valutare se dal primo minuto oppure no.

Luca Missori

(Fonte immagine: Retesport.it)