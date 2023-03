Roma, sfida affascinante contro la Real Sociedad

Il primo round si giocherà in un Olimpico pieno e dirà già molto sulle chances delle due compagini di proseguire nel torneo

Uno degli accoppiamenti più equilibrati e interessanti degli ottavi di finale di Europa League è certamente quello tra Roma e Real Sociedad entrambe quarte nei campionati di appartenenza. Si prospetta un doppio confronto equilibrato con gli spagnoli che cercheranno di fare gioco e i giallorossi che dispongono di singoli calciatori che possono far male in qualunque momento. Mourinho dovrà fare a meno dello squalificato Ibanez ma per il resto schiererà la miglior formazione possibile per cercare una vittoria all’Olimpico che possa dare un vantaggio nella successiva trasferta in Spagna.

Fonte foto: fanpage.it

Alessandro Fornetti