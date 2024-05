Roma, riscattato Angelino dal Lipsia

Tempo di lettura meno di un minuto

Il terzino in prestito negli ultimi sei mesi è stato acquistato dai giallorossi per cinque milioni di euro

Prima operazione di mercato per la Roma che ha definito l’acquisto di Angelino a titolo definitivo; il terzino ha già giocato nella capitale da gennaio ed è stato riscattato dal Lipsia per cinque milioni di euro. Angelino ha dimostrato di essere un buon elemento per la Roma che sulle fasce è carente; lui interpreta il ruolo come vuole De Rossi ed ha anche un buon piede per i cross. Con il futuro di Spinazzola in bilico, il terzino spagnolo si candida per una maglia da titolare nella prossima stagione.

Fonte foto: giallorossi.net

Alessandro Fornetti