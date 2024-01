Roma: Renato Sanches vicino alla cessione, su di lui Besiktas e Olympiacos

Tempo di lettura 1 minuto

Il centrocampista portoghese, complici i tanti infortuni, è ormai ai margini del progetto giallorosso ed ora il Paris Saint-Germain potrebbe interrompere il prestito per mandarlo in Turchia o in Grecia

Pochi minuti giocati, poche presenze, tanti infortuni ed un solo gol ad inizio campionato. La Roma in estate aveva puntato molto sulla rinascita di Renato Sanches, con lo stesso Tiago Pinto che si è assunto la piena responsabilità del suo ingaggio, ma il centrocampista portoghese ha continuato a palesare una tendenza cronica agli infortuni che l’hanno tenuto più fuori che dentro al campo di gioco. Per questo motivo i giallorossi stanno valutando di interrompere il prestito con il Paris Saint-Germain,che nel frattempo ha ricevuto offerte per il suo giocatore da Besiktas e Olympiacos. I prossimi giorni saranno decisivi, ma la sensazione è che il futuro di Renato Sanches sia ormai lontano dalla città di Roma.

Luca Missori

(Fonte immagine: Romatoday.it)