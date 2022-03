Roma, regali in vista per il Mourinho bis: Xeka e Parisi nel mirino

I giallorossi vogliono rinforzare la rosa a disposizione dello Special One in vista della prossima stagione. Occhio ai due giocatori di Lille ed Empoli

Una cosa è certa: José Mourinho sarà l’allenatore della Roma anche per la prossima stagione. In vista di uno Speciale One bis, il General Manager Tiago Pinto non vuole farsi trovare con le mani in mano tant’è che sta già pensando a due colpi da regalare al connazionale. Nel mirino dei giallorossi ci sono Xeka e Parisi. Il primo è un centrocampista del Lille classe ’94 che in estate lascerà a parametro zero la squadra francese. Il secondo è uno dei giovani più interessanti del calcio italiano. Parisi è ormai un titolare inamovibile dell’Empoli che fa del ragazzo una valutazione intorno ai 4 milioni di euro. Sul nazionale under 21 non c’è soltanto la Roma ma anche altri top club italiani: Milan e Napoli su tutti.

Sandro Caramazza