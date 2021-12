Roma: recupera Zaniolo, ci sarà contro l’Atalanta

Il trequartista giallorosso ha recuperato dall’affaticamento muscolare e verrà convocato per l’importante match di sabato contro la Dea

Dopo la vittoria in campionato con il La Spezia arriva un’altra bella notizia per la Roma: Niccolò Zaniolo è guarito dall’infortunio muscolare subito giovedì scorso nella gara di Conference League contro il Cska Sofia ed è tornato ad allenarsi in gruppo nella giornata di oggi. Sarà quindi a disposizione di Mourinho nella delicata sfida di sabato prossimo in trasferta contro l’Atalanta. Recupero pieno anche per Chris Smalling, uscito leggermente affaticato dalla sfida di lunedì scorso contro i liguri.

Luca Missori

(Fonte immagine: Fantacalcio.it)