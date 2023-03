Roma: Procura Figc apre un’inchiesta su lite Mourinho-Serra

Il tecnico giallorosso è stato espulso ad inizio ripresa nella partita con la Cremonese per un acceso diverbio col quarto uomo, ora la federazione vuole sentire entrambi

È stata una serata da dimenticare quella di ieri per la Roma, sconfitta dalla Cremonese ultima in classifica, che non vinceva una gara in Serie A da 27 anni. I giallorossi hanno perso l’opportunità di agganciare il secondo posto (ora si trovano quinti) e nel prossimo turno dovranno affrontare il big match contro la Juventus senza avere in panchina José Mourinho. Il tecnico portoghese, infatti, è stato espulso ad inizio ripresa dopo una pesante lite col quarto uomo Marco Serra. Sono volati insulti e provocazioni ambo le parti e lo stesso Mourinho nelle dichiarazioni post partita ha rincarato la dose, gettando benzina sul fuoco. Contro la Juventus, lo Special One sarà sostituito dal suo vice Salvatore Foti, ma intanto la Procura Federale ha aperto un’inchiesta sull’accaduto e nei prossimi giorni saranno ascoltati sia Serra che l’allenatore dei giallorossi.

Luca Missori

(Fonte immagine: IlMessaggero.it)