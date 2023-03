Roma, problemi alla spalla per Dybala

Il campione del mondo argentino ha subito un colpo alla spalla in allenamento ed è a rischio per le amichevoli contro Panama e Curaçao

Ansia in casa Roma per le condizioni di Paulo Dybala. Il numero 21 è stato convocato da Scaloni per le due amichevoli dell’Argentina contro Panama e Curaçao ma rischia di essere out. La Joya ha accusato un colpo alla spalla in allenamento e, come riportano i media sudamericani, è a forte rischio almeno per la sfida a Panama, la prima dalla finale vinta contro la Francia.

Bisognerà attendere i prossimi giorni per capire se Dybala rimarrà in nazionale o tornerà a Roma per curarsi.

Fonte foto: calciomercato.com

Davide Farina