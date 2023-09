Roma: preoccupano le condizioni di Smalling, potrebbe rientrare a metà ottobre dopo la sosta

Tempo di lettura 1 minuto

Il difensore inglese da inizio stagione è alle prese con un problema al tendine che lo terrà probabilmente ai box per qualche altra settimana, Mourinho ora non vuole rischiarlo

È stato uno dei pilastri della Roma di Mourinho in questi due anni ed ora la sua assenza si sta facendo sentire. Chris Smalling non è più al centro della difesa giallorossa dalla sfida contro il Milan dello scorso 1° settembre, terza giornata di campionato. Poi, un infortunio di cui ancora si sa poco, che l’ha tenuto fuori dai campi di gioco fino ad oggi ed in relazione al quale non si conoscono i tempi di recupero precisi. Stando al Corriere dello Sport, Smalling avrebbe un problema al tendine che si è trascinato per tutto il precampionato e che ha condizionato il rendimento del difensore inglese nelle prime gare di questa stagione. Mourinho ed il suo staff ora vogliono andarci cauti e non rischiare ricadute, per questo motivo intendono aspettare che Chris recuperi del tutto prima di rimandarlo di nuovo in campo. Il tecnico portoghese in ogni caso conta di riaverlo a disposizione dopo la prossima sosta per le nazionali di metà ottobre.

Luca Missori

(Fonte immagine: Romatoday.it)