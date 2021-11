Roma, Pinto protegge Mourinho: “Scelta giusta, farà la storia di questo club”

Il DS giallorosso difende il suo allenatore nonostante il momento difficile

E’ stata una prima parte di stagione particolare per Josè Mourinho: ottimo inizio, calo vistoso nell’ultimo mese e mezzo, infortuni e polemiche arbitrali soprattutto negli scontri diretti. La sua Roma ancora non gli assomiglia ed ha tanto lavoro da fare, ma la fiducia della società nei suoi confronti non è in discussione: “Quando abbiamo preso Mourinho lo abbiamo fatto con la certezza che la sua esperienza, la sua intelligenza e la sua leadership erano giuste per sviluppare questo progetto di tre anni e 4 mesi dopo sono sicuro che la scelta è stata giusta. Sono sicuro che Mourinho sarà uno degli allenatori più importanti della storia della Roma“.

Luca Missori

(Fonte immagine: Radioradio.it)