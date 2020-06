Roma, Petrachi: “Vogliamo trattenere Smalling, Mkhitaryan e Zaniolo”

Il direttore sportivo del club ha parlato alla stampa di diversi temi importanti

In casa Roma, a sole due settimane dalla ripresa della stagione con la gara contro la Sampdoria, si respira aria di incertezza con i dubbi che permangono sulla cessione societaria e sul mercato che verrà. A fare chiarezza, per quanto possibile, ci ha pensato proprio l’uomo mercato della società, il direttore sportivo Gianluca Petrachi che nella giornata di ieri ha partecipato a “Il calciomercato che verrà” su Sky Sport e ha trattato diversi temi importanti.

Parlando di Smalling e Mkhitaryan li ha definiti “prestiti vincenti” e non c’è da meravigliarsene: l’armeno ha avuto diversi problemi fisici ma quando è stato a disposizione ha avuto un rendimento molto positivo dispensando grandi giocate sulla trequarti, mentre l’inglese è stata la vera arma in più della rosa, solido, continuo e sempre preciso negli interventi. Il ds ha chiarito inoltre la volontà della società di tenere entrambi potendo contare sul fatto che a Roma si trovino molto bene.

Un altro di cui Petrachi ha parlato è Nicolò Zaniolo, operatosi oggi al naso e di nuovo in gruppo tra una decina di giorni, chiarendo anche qui la volontà di tenerlo anche se il mercato mette davanti scelte difficili, così come Pellegrini che nonostante la clausola rescissoria dovrebbe restare.

Restando sempre in tema mercato il direttore sportivo ha parlato anche di diversi profili accostati alla Roma come Kean, Mandragora e Rugani chiudendo però le porte e ammettendo che nessuno di questi è mai entrato nelle mire della società e che non sono effettivamente degli obiettivi.

Fonte foto: CalcioMercato

Alessandro Fornetti