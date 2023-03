Roma, per l’estate si pensa a Soyuncu

I giallorossi vogliono puntellare il reparto arretrato e stanno valutando il profilo del turco del Leicester

La Roma in vista dell’estate vuole rafforzare la propria difesa, ad oggi composta solamente da quattro interpreti di ruolo di cui tre fissi titolari più Llorente per ora chiamato in causa una sola volta. Tiago Pinto sta valutando diversi profili ma quello su cui pare aver messo gli occhi con insistenza è Caglar Soyuncu, difensore turco del Leicester che è in scadenza di contratto. Il dirigente della Roma vuole anticipare la concorrenza rappresentata dell’Atletico Madrid e assicurarsi le prestazioni del centrale per dare al reparto più opzioni soprattutto data l’incertezza sul futuro di Smalling che non ha ancora rinnovato il contratto.

Fonte foto: balkantalk.com

Alessandro Fornetti