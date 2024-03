Roma, per Bove e N’Dicka niente Nazionale: acciacchi fisici

Tempo di lettura 1 minuto

Il centrocampista ha lasciato il ritiro dell’Under 21 di Nunziata, mentre il centrale ivoriano ha dovuto disertare la chiamata della sua Costa D’Avorio

La Roma deve fare i conti con i guai fisici per Edoardo Bove ed Evan N’Dicka. Il centrocampista è rientrato dal ritiro dell’Italia Under 21 per un problema al piede sinistro. La giovane mezzala farà ritorno nella capitale per curarsi e cercare di essere a disposizione di mister Daniele De Rossi subito dopo la sosta, quando la Roma giocherà sul campo del Lecce al Via del Mare. Niente da fare anche per N’Dicka. Il difensore, fresco vincitore della Coppa d’Africa con la sua Costa D’Avorio, non ha potuto rispondere alla chiamata del suo CT per un affaticamento muscolare, anche per lui l’obiettivo è rientrare per il Lecce.

