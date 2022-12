Roma: Pellegrini sta già meglio e domani potrebbe tornare in gruppo

Il centrocampista giallorosso aveva rimediato una botta alla tibia sinistra in amichevole, ma l’infortunio è meno grave del previsto

I tifosi della Roma avevano temuto il peggio, ma per stavolta possono tirare un sospiro di sollievo: Lorenzo Pellegrini,infatti, si è subito ripreso dalla botta alla tibia sinistra presa nell’amichevole contro il Casa Pia e già da domani potrebbe tornare ad allenarsi parzialmente con i suoi compagni di squadra. Infortunio meno grave di quanto si pensasse anche per Chris Smalling. Anche il difensore inglese, infatti, aveva rimediato una contusione alla caviglia nei giorni scorsi, ma dopo gli accertamenti di rito non è emerso nulla di particolarmente grave e dunque i tempi di recupero non saranno troppo lunghi. Ci vorrà ancora un po’ invece per rivedere Wijnaldum a pieno regime, ma il centrocampista olandese sta bruciando le tappe ed entro la fine dell’anno punta ad allenarsi, almeno in parte, in gruppo.

Luca Missori

(Fonte immagine: Superscudetto.it)