Roma, pagella al calciomercato: un gennaio ricco di colpi ed affari

Come la scorsa estate, il club giallorosso è stato uno dei più attivi sia in entrata che in uscita, diamo un voto a questa sessione invernale

Si è da poco concluso il calciomercato invernale, quindi è possibile stilare un bilancio dell’operato della nuova Roma di José Mourinho. La società capitolina non è certo rimasta a guardare nell’ultimo mese e su impulso del suo stesso allenatore ha migliorato la propria rosa per affrontare al meglio la seconda parte di stagione. Analizziamo i principali acquisti e le più importanti cessioni.

In entrata gli acquisti sono stati due, uno in difesa ed uno a centrocampo: Ainsley Maitland-Niles e Sergio Oliveira. Il primo ha rinforzato il reparto arretrato, in particolare la fascia destra, dove Karsdorp è stato costretto spesso e volentieri agli straordinari e un ricambio era senza dubbio necessario. Maitland-Niles per primo non si aspetta di diventare titolare inamovibile ed ha ancora bisogno di tempo ambientarsi, ma può costituire un’alternativa valida all’interno del turnover a cui Mourinho giocoforza dovrà affidarsi per affrontare tre competizioni diverse nelle prossime settimane. Il secondo acquisto invece ha da subito cambiato il volto della formazione giallorossa: Oliveira infatti ha inciso sin dalla sua prima partita, segnando due gol in tre gare e dando al centrocampo della Roma quella solidità che spesso è mancata in questa prima parte di stagione, elevando anche la qualità della manovra offensiva. Anche in uscita però la squadra capitolina ha concluso operazioni importanti, dalle cessioni a titolo definitivo di Fazio e Ciervo ai prestiti di Villar, Borja Mayoral e Reynolds, giocatori che non hanno legato con Mou sin dall’inizio. Ora c’è spazio libero nella rosa, che potrà essere riempito con calciatori più funzionali al gioco dello Special One.

Nel complesso è stata un’ottima sessione di mercato quella della Roma, ampiamente sufficiente. Considerando il contesto e le disponibilità economiche, la società guidata dai Friedkin ha mostrato ancora una volta voglia di investire, rischiare ed assecondare in tutto e per tutto il progetto tattico del proprio allenatore, fortemente voluto la scorsa estate. C’è ancora tanto lavoro da fare, ma la strada è quella giusta.

Luca Missori

(Fonte immagine: Sport.meteoweek.com)