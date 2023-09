Roma, out Renato Sanches e Pellegrini verso la panchina

Tempo di lettura meno di un minuto

Il capitano giallorosso si è allenato in gruppo mentre il portoghese salterà le prossime due partite

Una buona e una cattiva notizia per José Mourinho. Lorenzo Pellegrini, fermo dalla sosta per nazionali, si è allenato in gruppo nella sessione odierna e punta alla convocazione per la sfida di domenica contro il Torino. Renato Sanches invece, uscito ieri dopo 27′ nella gara contro lo Sheriff di Europa League per un problema muscolare, salterà la sfida di domenica e anche quella di giovedì contro il Genoa. Il centrocampista portoghese cercherà di tornare a disposizione di Mourinho per la sfida al Frosinone in programma il 1 ottobre.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina