Roma, out Pellegrini e Spinazzola

Il capitano giallorosso ha accusato un problema alla caviglia e, come l’esterno, non verrà rischiato nella sfida alla Fiorentina

Nuovi problemi in casa Roma: Pellegrini e Spinazzola oggi non si sono allenati e sicuramente salteranno la partita di sabato contro la Fiorentina. Ad annunciarlo José Mourinho nell’odierna conferenza stampa. L’allenatore portoghese ha confermato che i due italiani non verranno rischiati in campionato per cercare di recuperarli contro il Siviglia, soprattutto Pellegrini che viene da un problema alla caviglia accusata tra il ritorno con il Bayer Leverkusen e la partita con la Salernitana. Il capitano giallorosso tornerà ad allenarsi in gruppo nella giornata di domenica mentre Spinazzola verrà valutato di giorno in giorno.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina