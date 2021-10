Roma, ottobre sarà un mese cruciale

I giallorossi dopo la sosta sono attesi da un tour de force che ne peserà le reali ambizioni, con tre match molto pesanti all’orizzonte

La Roma di Josè Mourinho nonostante l’amara sconfitta nel derby contro la Lazio è arrivata alla seconda sosta del campionato laddove spera di essere anche tra qualche mese, al quarto posto. Il piazzamento è frutto di cinque successi e due ko in sette turni di campionato e aggiungendo anche le due vittorie in Conference League il primo bilancio è certamente positivo.

Al rientro della sosta però si capiranno realmente le ambizioni della nuova Roma che sarà attesa da ben sette partite in ventuno giorni, tra cui diversi big match. Proprio gli scontri contro le grandi sono stati fatali lo scorso anno a Fonseca che pur facendo molto bene contro le medio-piccole del campionato, ottenne solamente sette punti dei trentasei disponibili contro le dirette concorrenti per l’accesso alla Champions League. Mourinho spera di invertire questo trend e ci proverà subito dopo la sosta quando i suoi saranno ospiti della Juventus, che dopo le difficoltà iniziali sembra tornata in forma.

Non solo la Juventus però accompagnerà il mese giallorosso; dopo i bianconeri la Roma ospiterà il Napoli e una settimana più tardi il Milan (in mezzo c’è il Cagliari), in tre match che peseranno il potenziale di una rosa che finora ha gestito bene le proprie forze pur deludendo, almeno dal puto di vista del risultato, nella partita più importante, il derby con la Lazio.

In mezzo agli impegni di campionato ci sarà anche la doppia sfida al Bodo/Glimt in Conference League, con la Roma che non vorrà lasciare punti per strada e punterà a chiudere il discorso qualificazione con diversi turni di anticipo per poi concentrare le forze sulla Serie A.

Juventus, Napoli e Milan dunque nei prossimi quattro match di campionato, il primo snodo del campionato dei giallorossi sta arrivando con Mourinho che vuole dimostrare di poter invertire la tendenza dell’anno scorso e proiettare definitivamente la Roma in zona Champions League.

Fonte foto: quotidianodelsud.it

Alessandro Fornetti