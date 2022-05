Roma, oggi la festa con i tifosi dopo il successo in Conference League

I giallorossi festeggeranno per le vie della città il ritorno alla vittoria di un titolo

Grande festa per la Roma dopo il trionfo nella prima edizione della Conference League. Dopo l’arrivo a Roma nella notte, con tantissimi tifosi tra l’aeroporto e Trigoria, la squadra festeggerà oggi pomeriggio in città insieme alla propria gente la conquista della Coppa. Il pullman scoperto partirà intorno alle 16:30 da via Terme di Caracalla per fare un giro della città, per poi arrivare fino al Circo Massimo dove ci sarà la festa vera e propria con tutti tifosi.

Fonte foto: romagiallorossa.it

Alessandro Fornetti