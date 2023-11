Roma, nuovo problema per Renato Sanches

Tempo di lettura meno di un minuto

Il centrocampista portoghese rischia di doversi fermare nuovamente nonostante sia appena tornato a disposizione

Nuovo stop in casa Roma, si è fermato Renato Sanches. Il portoghese ha svolto in giornata dei test che hanno evidenziato un problema muscolo-tendineo che sarà rivalutato nelle prossime ore. Bisognerà attendere nuovi esami per capire la gravità dell’infortunio. Renato Sanches è fortemente in dubbio per la sfida di domenica contro l’Udinese in cui però Mourinho recupererà Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso dovrebbe partire dal 1′ insieme a Cristante e Bove.

Davide Farina