Roma, nessuna lesione per Dybala

L’argentino ha accusato un problema all’adduttore della coscia destra e resta a rischio per il match contro il Milan

Buone notizie in casa Roma. In attesa della chiusura con Lukaku, i giallorossi possono sorridere per le condizioni di Dybala. L’argentino, uscito anticipatamente nella partita a Verona per un problema all’adduttore della coscia destra, ha svolto in mattinata gli esami strumentali che non hanno evidenziato lesioni. Dunque niente di grave per il 21 giallorosso che però rimane in dubbio per la partita di venerdì contro il Milan.

In caso di forfait di Dybala è probabile che Mourinho schieri El Shaarawy al suo posto.

Davide Farina