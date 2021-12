Roma nei guai: contro l’Inter mancheranno diversi giocatori importanti

Tra infortuni e squalifiche i giallorossi affronteranno il big match contro i nerazzurri in piena emergenza

La partita con il Bologna è stata negativa per la Roma sotto tutti i punti di vista; non solo la sconfitta ma anche diversi problemi tra giocatori diffidati che sono stati ammoniti e calciatori infortunati. La situazione in casa giallorossa a tre giorni dalla grande partita contro l’Inter non è delle migliori, nella lista degli infortunati si è aggiunto Stephan El Shaarawy che ha lasciato il campo in anticipo per un problema al polpaccio destro e non sarà della partita. Sono arrivate inoltre due squalifiche molto pesanti; sia Abraham che Karsdorp erano diffidati e sono stati ammoniti dall’arbitro allungando la serie di indisponibili per l’Inter che già comprendeva anche il capitano Lorenzo Pellegrini. Roma che dovrà dunque reinventarsi per fronteggiare una delle compagini più in forma del campionato.

