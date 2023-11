Roma: Mourinho al TG1 prende tempo sul rinnovo e sogna un’altra finale europea

Tempo di lettura 1 minuto

L’allenatore portoghese intervistato dalla Rai ha confessato di non avere ancora parlato con la società per il prolungamento del contratto, ha poi parlato anche di Totti e degli obiettivi stagionali

Un’intervista focalizzata sul presente, lasciando il futuro sullo sfondo, almeno per il momento. Josè Mourinho nella giornata di ieri è stato intervistato dal TG1 ed ha parlato di svariati temi legati a Roma ed alla Roma. Sul rinnovo un secco “non so, non ne ho ancora parlato con Dan e Ryan Friedkin”. Su Totti, dopo aver ribadito la stima per il Pupone, ha delegato la questione alla società “E’ una questione tra la proprietà e Francesco, non dipende da me”. Infine, il sogno europeo, ancora una volta. Due finali europee consecutive sono state un traguardo storico per il club giallorosso, ma Josè non si accontenta: “Sogno una terza finale europea, solo pochi grandi club ci sono riusciti, ma finché stai lì è giusto provare”. La sosta per le nazionali sta per terminare, è ora di riprendere il cammino.

Luca Missori

(Fonte immagine: IlRomanista.Eu)