Roma-Milan: il primo big match della stagione

Tempo di lettura 3 minuti

Un piccolo approfondimento sulle due squadre tra nuovi acquisti e uno stile di gioco diverso dallo scorso anno

Questa sera alle ore 20.45, nello stadio Olimpico di Roma, si giocherà il primo big match della Serie A 2023/24: Roma-Milan. Le due squadre arrivano a questa partita in due modi completamenti diversi. I giallorossi, dopo 1 punto in due partite, vogliono vincere per arrivare alla sosta con più certezze mentre il Milan vuole fare 3 su 3 dopo le vittorie con Bologna e Torino.

Entrambi gli allenatori, in questi primi due match disputati, hanno mostrato delle differenze a livello di gioco rispetto alla passata stagione. La Roma ci ha dato l’impressione di voler comandare di più la partita cercando anche un recupero palla alto con la linea difensiva all’altezza della metà campo. In queste prime battute però va detto che, a discapito di numerose palle gol create, le retrovie giallorosse hanno fatto acqua da diverse parti. Bisogna anche dare tempo ai nuovi di inserirsi al meglio nella squadra di José Mourinho. In totale i nuovi acquisti sono stati 8: Llorente, che torna dopo il prestito di 6 mesi dello scorso anno, Ndicka, che secondo l’allenatore giallorosso deve ancora entrare negli schemi difensivi, Kristensen, Aouar, il migliore fin qui per rendimento ed inserimento, Paredes, Renato Sanches, Azmoun e Lukaku.

Houssem Aouar in Verona-Roma 2-1

I rossoneri anche hanno cambiato molto in questa sessione estiva. 9 nuovi acquisti, favoriti ovviamente dall’importante cessione di Sandro Tonali, che hanno trasformato l’11 di partenza di Pioli. La nuova dirigenza ha portato a Milanello giocatori del calibro di: Loftus-Cheek, Pulisic, che è partito fortissimo con 2 gol e 1 assist, Chukwueze, Okafor, Reijnders, il quale ha dato ottimi segnali fin qui, Marco Sportiello, nel ruolo di secondo portiere, e i giovani Musah, Luka Romero e Pellegrino. Nonostante i tanti volti nuovi, o forse grazie a loro, Pioli è riuscito a dare ancor più visione offensiva al suo Milan. In queste prime uscite i lombardi hanno creato molte palle gol e spesso grazie al recupero alto, altro fondamentale su cui ha lavorato l’allenatore di Parma. Va anche dato merito alla dirigenza rossonera per le tempistiche adottate in questo mercato dato che, la maggior parte dei nuovi acquisti, sono arrivati all’inizio della preparazione, dando dunque il tempo necessario ai giocatori per adattarsi e a Pioli per conoscerli.

Christian Pulisic in Milan-Torino 4-1

Mourinho questa sera dovrebbe cambiare due uomini rispetto alla sconfitta di Verona: Celik al posto di Kristensen ed Aouar al posto di Dybala, con Lorenzo Pellegrini che avrà una posizione più avanzata per supportare Belotti. Pronti dalla panchina l’argentino e Lukaku. Pioli invece dovrebbe confermare in blocco la formazione delle prime due partite stagionali.

Appuntamento dunque alle 20.45 per assistere al primo big match di questa Serie A 2023/24: Roma-Milan.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina