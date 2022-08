Roma, massimi risultati con il minimo sforzo

Le prime due giornate del nuovo campionato hanno portato ai giallorossi sei punti, necessari per arrivare al big match contro la Juventus con la massima fiducia

La Roma di Josè Mourinho ha fatto quello che gli si chiedeva nei primi due turni di Serie A; gli impegni contro Salernitana e Cremonese infatti erano agevoli sulla carta e rappresentavano l’ideale trampolino di lancio per la trasferta a Torino contro la Juventus in programma questo sabato. I due match hanno fatto vedere una squadra compatta dietro ma poco cinica in avanti; i 47 tiri totali rappresentano già un record per le prime due giornate ma i gol fatti sono stati appena sufficienti per raccogliere i tre punti. Mourinho ha schierato i “Fab 4” Pellegrini, Zaniolo, Dybala e Abraham sempre dall’inizio ottenendo buone risposte anche se le reti sono arrivate da due insospettabili, Cristante a Salerno e Smalling contro la Cremonese.

Gli infortuni però non lasciano mai tranquilli i giallorossi, nelle ultime ore sia Wijnaldum che Zaniolo sono andati ko: grave lo stop dell’olandese che tornerà nel 2023 dopo la frattura della tibia, meno quello per il trequartista italiano che dovrà stare lontano dai campi per 3-4 settimane dopo una lussazione alla spalla. Mourinho però attende gli ultimi rinforzi dal mercato e nonostante i due successi consecutivi non può rimanere tranquillo, visto che la rosa che prima sembrava coperta ora ha bisogno di qualche ritocco. Oltre Belotti bloccato da tempo e in attesa che si sblocchi la cessione di Felix, vicinissimo al passaggio a titolo definitivo alla Cremonese, lo Special One chiede un altro centrocampista per sopperire alla pesante assenza di Wijnaldum, che era l’unico in rosa con determinate caratteristiche.

Intanto in vista della Juventus, i capitolini sono a punteggio pieno insieme ad Inter e Napoli e sono l’unica compagine insieme proprio ai bianconeri a non aver ancora preso gol, dato che certifica la crescita difensiva già evidente lo scorso anno. Sabato data l’assenza di Zaniolo, Pellegrini dovrebbe tornare nel ruolo di trequartista dove ha dato il meglio di sé, con l’inserimento di Matic accanto a Cristante per formare la linea mediana.

Fonte foto: romanistaweb.it

Alessandro Fornetti