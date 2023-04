Roma: lussazione alla spalla per Solbakken, ma non si opererà

Dopo l’infortunio col Torino, il club giallorosso ed il giocatore hanno optato di comune accordo per la terapia conservativa, i tempi di recupero sono stimati in qualche settimana

Si temeva il peggio per Ola Solbakken, uscito nella gara di sabato col Torino dopo essere caduto male sulla spalla sinistra, ma gli accertamenti medici svolti nella giornata di ieri hanno evidenziato soltanto una lussazione. La stagione per il norvegese non è finita qui, per fortuna, ma l’attaccante giallorosso salterà sicuramente i match di Serie A contro Udinese e Atalanta, mentre non sarebbe stato comunque a disposizione per la doppia sfida europea col Feyenoord, essendo stato escluso dalla lista Uefa. Dopo il responso degli accertamenti, lo staff medico della Roma e il calciatore hanno optato di comune accordo per la terapia conservativa, escludendo per il momento l’operazione. I tempi di recupero saranno definiti più precisamente nei prossimi giorni.

Luca Missori

(Fonte immagine: Romatoday.it)