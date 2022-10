Roma: lesione del retto femorale sinistro per Dybala, mondiale a rischio

Dopo giorni di febbrile attesa è arrivato il responso sull’infortunio dell’argentino, che ora vuole recuperare in tempo per il Qatar

Ancora uno stop in casa Roma e ancora una volta si tratta di un problema muscolare per Paulo Dybala. L’attaccante argentino, uscito anzitempo contro il Lecce, si è sottoposto oggi ad una risonanza magnetica che ha evidenziato una lesione al retto femorale sinistro. La prossima settimana la Joya svolgerà una seconda risonanza per capire meglio quante partite con la Roma sarà costretto a saltare. Intanto però il giocatore è già a lavoro per provare a recuperare in vista del mondiale in Qatar, che partirà il prossimo 20 novembre. I prossimi giorni daranno indicazioni più precise sulla situazione.

Luca Missori

(Fonte immagine: Goal.com)