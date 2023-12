Roma: lesione al flessore per Dybala, fuori tre settimane

Tempo di lettura 1 minuto

Brutte notizie per i giallorossi, che dovranno sicuramente fare a meno della Joya contro Sheriff, Bologna e Napoli ed anche la sfida contro la Juventus è a rischio

Un infortunio che arriva probabilmente nel momento peggiore. Domenica scorsa, durante il primo tempo del match contro la Fiorentina, Paulo Dybala è uscito per un infortunio alla coscia destra. Gli esami strumentali effettuati nella giornata di ieri hanno evidenziato l’esistenza di una lesione al flessore che terrà l’argentino fuori dai campi di gioco per circa tre settimane. Un’assenza pesante, che per la gara di domenica con il Bologna si somma a quella di Lukaku (squalificato) e che rischia di prolungarsi anche per i due big match che i giallorossi affronteranno nella coda di questo 2023. Dopo i felsinei, infatti, c’è la sfida casalinga con il Napoli e poi la trasferta contro la Juventus. Dybala proverà a recuperare per esserci contro la sua ex squadra il prossimo 30 dicembre, anche solo per uno spezzone di partita, ma non sarà facile.

Luca Missori

(Fonte immagine: Goal.com)