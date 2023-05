Roma, le ultime in vista di Budapest: dal 1′ Spinazzola e Pellegrini, Dybala dalla panchina

I giallorossi si preparano alla finale di Europa League e recuperano il campione del mondo argentino per il secondo tempo

Manca solo un giorno alla finale di Budapest per vedere chi alzerà la 52esima Europa League della storia tra Siviglia e Roma.

I giallorossi giocano un’altra finale dopo quella giocata e vinta contro il Feyenoord in Conference League dello scorso anno, sperando di trionfare nuovamente. Mourinho si affiderà ai suoi titolarissimi avendo recuperato Spinazzola e Pellegrini. Ibanez dovrebbe vincere il ballottaggio con Llorente mentre dietro Abraham, si giocano una maglia Wijnaldum ed El Shaarawy, con il secondo in leggero vantaggio. Dybala oggi ha svolto la rifinitura a Trigoria senza avvertire dolore alla caviglia e sarà disponibile per entrare a gara in corso, come nei quarti di ritorno contro il Feyenoord. In panchina, pronti a subentrare, Zalewski e Bove, autore del gol vittoria contro il Bayer Leverkusen.

La Roma torna in finale di Europa League/Coppa Uefa a 32 anni da quella persa con l’Inter nel 1991 (sconfitta per 2-0 all’andata e vittoria per 1-0 al ritorno) mentre Mourinho, che disputerà la sua sesta finale europea, arriva in fondo a questa competizione dopo averla vinta nel 2003 da allenatore del Porto contro il Celtic (3-2 dopo i tempi supplementari) e nel 2017 quando, con il suo Manchester United sconfisse l’Ajax (2-0).

Fonte foto: AS Roma

Davide Farina