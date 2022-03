Roma-Lazio, chi perde è spacciato: il Derby ‘del vietato sbagliare’

Domenica all’Olimpico, è in programma la stracittadina della Capitale. Sfida dal sapore europeo quella tra giallorossi e biancocelesti

Roma-Lazio, vietato sbagliare. Ad infiammare la 30esima giornata di Serie A ci pensa il Derby della Capitale tra Roma e Lazio. Partita fondamentale per gli obiettivi europei di entrambe le squadre. Giallorossi e biancocelesti sono praticamente appaiati in classifica. Avanti di una sola lunghezza la Lazio di Maurizio Sarri con 49 punti a 48. Il Derby non è mai una partita banale soprattutto quest’anno. Oltre a valere il predominio cittadino (almeno fino al prossimo Derby), varrà anche un sostanzioso pezzo di stagione: la qualificazione all’Europa. Entrambe le squadre credono ancora (come giusto che sia) alla Champions League. La distanza dalla Juventus quarta è rispettivamente di 7 (Lazio) e 8 punti (Roma). Forse troppi anche se lo scontro diretto contro la Vecchia Signora potrebbe far accorciare la distanza. La certezza però è una sola: chi perde è spacciato.

DAL LATO GIALLOROSSO

Partendo dal fronte Roma, l’imminente Derby di campionato ha un peso troppo importante. Uno perché i giallorossi hanno già perso la stracittadina dell’andata; perdere anche quella di ritorno farebbe storcere ancor di più il naso (per usare un eufemismo fin troppo tirato). Due, la Roma si trova dietro alla Lazio quinta e a otto lunghezze dalla Juventus quarta. Un’ipotetica sconfitta significherebbe addio sogni Champions League (nello stesso turno c’è Juventus-Salernitana) e qualificazione in Europa League compromessa (Lazio a +4 con Atalanta e Fiorentina pronte ad addentare la preda). In tal caso, per Mourinho l’unico obiettivo della stagione diventerebbe a tutti gli effetti la Conference League. Scorciatoia, peraltro, per poter arrivare direttamente alla fase a gironi dell’Europa League.

IN CASA AQUILOTTA

Se per la Roma, il Derby diventa lo snodo cruciale della propria stagione. Sicuramente ciò non è da meno neanche per la Lazio. Dopo l’eliminazione in Coppa Italia ed Europa League, alla squadra di Sarri è rimasto solo l’obiettivo qualificazione europea. La Champions League, come già accennato, è distante sette lunghezze (con lo scontro diretto contro la Juventus ancora da giocare). In classifica, i biancocelesti sono al momento quinti a quota 49 punti a +1 dai cugini giallorossi e dall’Atalanta (una gara in meno) e a +3 dalla Fiorentina. Praticamente, sono tutte lì. Il ‘chi perde è spacciato’ vale anche per la banda laziale. Come per la Roma, l’addio alla Champions League apparirebbe decisamente scontato. Inoltre, dall’attuale quinta casella, un ipotetico KO farebbe scivolare la squadra di Sarri addirittura all’ottavo posto in caso di successo della Fiorentina contro l’Inter. Ipotesi e congetture che in casa Lazio non vogliono assolutamente pensare.

Sandro Caramazza