Roma, la solidità difensiva può essere un’arma decisiva per l’assalto al quarto posto

I giallorossi sono una delle migliori difese del campionato e guardano con ottimismo al proseguo del loro cammino verso l’obiettivo Champions League

Alla vigilia della fondamentale sfida con il Salisburgo, la Roma ci arriva con rinnovata fiducia data dal successo di misura in campionato contro il Verona che l’ha proiettata momentaneamente al terzo posto in classifica. Gli uomini di Mourinho hanno dimostrato per l’ennesima volta grande solidità difensiva, concedendo ai gialloblu pochissime occasioni da rete; questa potrebbe essere una chiave importante per provare a centrare l’obiettivo del quarto posto a fine anno.

Anche nella partita di andata in Austria contro il Salisburgo, i giallorossi avevano dominato non concedendo nulla agli avversari fino al gol decisivo di Capaldo che costringerà ad una rimonta se si vorrà proseguire l’avventura in Europa. In Serie A invece i capitolini sono la terza miglior retroguardia al pari della Lazio con soli 19 gol subiti in 23 incontri, meglio hanno fatto solo Napoli con 15 e Juventus con 17. Questa solidità difensiva ha portato la squadra a giocare partite spesso non belle ma molto battagliate, con i giallorossi spesso usciti vincenti a causa della maggior qualità nel reparto avanzato rispetto a tante altre contendenti. Infatti la squadra segna ancora poco per la rosa di cui dispone, tuttavia riuscendo spesso a tenere la porta inviolata ha sempre grandi chances di vittoria.

Nella bagarre della zona Champions League ora la Roma si trova al terzo posto a pari punti con il Milan quarto, ma con Lazio e Atalanta che inseguono a 2 e 3 punti di differenza; data la battaglia che si preannuncia fino all’ultima giornata sarà importante mantenere un equilibrio difensivo per sperare poi di segnare un gol in più dell’avversario. Dopo l’impegno di domani contro il Salisburgo in cui verranno spese molte energie fisiche e mentali per tentare la rimonta, la Roma tornerà in campo martedì contro una Cremonese sempre a secco di vittorie in campionato, per provare a vendicare la clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia subita all’Olimpico. Nonostante la stanchezza saranno fondamentali i 3 punti data la presenza in calendario di Milan-Atalanta, vero scontro diretto per le zone alte della classifica.

Fonte foto: zazoom.it

Alessandro Fornetti