Roma, la Conference League permette l’aggancio alla Lazio nel numero di trofei

I giallorossi sollevano la loro sedicesima coppa proprio come i cugini biancocelesti alle spalle solo di Juventus, Inter e Milan

La Roma festeggia la vittoria in Conference League che non solo permette ai giallorossi di tornare a vincere dopo 14 anni, ma anche di agganciare la Lazio nel numero di trofei totali conquistati. Sono sedici quelli delle romane che in Italia hanno vinto meno solamente delle tre grandi del nord, ovvero Juventus, Inter e Milan. Per quanto riguarda la Lazio ci sono due scudetti, sette Coppe Italia, cinque Supercoppe italiane, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa UEFA. Per la Roma invece tre scudetti, nove Coppe Italia, due Supercoppe italiane, una Coppa delle Fiere e una Conference League.

Fonte foto: europacalcio.it

Alessandro Fornetti