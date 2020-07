Roma-Inter: E’ sempre la partita del gol – Analisi e Pagelle

Un pareggio che sposta poco in classifica sia per l’Inter che per la Roma. Nel primo tempo bella partita aggressiva. Nella ripresa più giallorossi che neroazzuri, ma finisce senza vincitori

L’inizio di Roma-Inter, la partita storica del gol nel calcio italiano, è molto interessante sul piano tattico. Entrambe schierate con moduli verticali basati, in fase di costruzione, sul 3 più 4. Tre difensori che preparano il palleggio e quattro centrocampisti: i due centrali in aggressione, i due esterni Bruno Peres e Spinazzola da una parte con Young e Candreva dall’altra, a scendere a tutta fascia. La differenza tattica dov’è? E’ nella costruzione del castello offensivo. Fonseca sceglie due trequartisti Pellegrini sul centro destra e Mkhitaryan sul centro sinistra dietro Dzeko. Conte manda, invece, Brozovic in appoggio a Lautaro e Sanchez. Il compito dei fantasisti della Roma è cercare ferocemente la verticalità, mentre il croato deve aggredire Ibañez e tornare a centrocampo a fare regia.

Primo quarto d’ora in totale aggressione per tutte e due le squadre, la differenza matura da calcio da fermo. Al 8′ Handanovic è scavalcato dalla traiettoria arcuata da calcio d’angolo, Mancini stacca ma la torsione di testa è troppo a sinistra e l’1-0 sfuma incredibilmente. Al contrario sulla fotocopia dell’azione l’Inter segna al primo angolo in favore: de Vrij stacca imperiosamente tra Kolarov e Spinazzola e porta avanti la squadra di Conte. Roma-Inter è sempre la partita del gol.

Si gioca uomo su uomo mutuando l’Atalanta del Gasp. L’Inter è rocciosa, la Roma gioca ma non trova la qualità nel passaggio verticale. Al 45′ la Roma libera la verticalità: Kolarov vince il contrasto con Lautaro, Mkhitaryan conduce la palla e la serve a Dzeko, apertura del bosniaco per Spinazzola che ha corso cinquanta metri, piatto sul palo lungo e de Vrij sulla linea non riesce a liberare, 1-1. Di Bello al Var conferma decidendo che Kolarov non ha toccato fallosamente con mani e piede sinistro, Lautaro.

Quando inizia la ripresa la Roma continua ad attaccare sugli esterni con Bruno Peres e Spinazzola, ma anche con gli interni. Al 48′ Dzeko imbuca una palla verticale per Veretout, Handanovic sventa. Al 53′ l’idea della verticalità passa nei piedi dell’Inter con Bastoni che lancia Lautaro, controllo tecnicamente perfetto e gol nell’angolo basso. La bandierina dell’assistente chiama il fuorigioco che c’è. Al 56′ Mkthitaryan affonda centralmente scambia in area con Dzeko che vince il rimpallo con i centrali dell’Inter e sulla palla che rimane a cinque metri da Handanovic, l’armeno batte e fa 2-1. A venti dalla fine Conte cala le carte in tavola, dentro: Lukaku l’obice e Eriksen l’armatore.

Nel finale l’Inter attacca cambiando esterni e modulo, mentre la Roma tiene contrastando con Veretout e Smalling e aiutando con Mkhitaryan. E’ il classico finale al cardio palma nella storia di questa partita. Al 90′ clamoroso errore di Spinazzola che non rinvia e colpisce Moses: rigore. Va Lukaku che spiazza Lopez e pareggia. Nel finale spinge l’Inter per vincere, ma finisce 2-2 con tanti gol. Un classico.

Partita bella, aggressiva, avvincente. La Roma ha giocato più aggressiva e verticale grazie a un nuovo modulo che avvicina di più i giocatori e li spinge a giocare diretto. L’Inter ha fatto girare la palla e ha giocato meglio nel primo tempo che nel secondo, manca però in un buon gioco corale la finalizzazione delle punte.

Pagelle Roma

Lopez 6: Concentrato e chiamato poco in causa dagli attaccanti dell’Inter. Sui gol è incolpevole, il primo è un magistrale colpo di testa di de Vrij. Il secondo un rigore chirugico e spizzante di Lukaku.

Mancini 5,5: Sbaglia un gol fatto solo davanti alla porta lasciata vuota da una uscita fuori tempo di Handanovic da calcio d’angolo. Un errore grave per un colpitore come lui. Poi si riprende in marcatura e dalla sua parte i pericoli sono pochi, ma l’aver mancato l’1-0 pesa.

Ibañez 7: Il migliore della Roma e della partita. Ottimo in anticipo e marcatura, bravissimo nelle chiusure centrali. Si cimenta anche nel gioco di costruzione in uscita. Partita eccellente. (Dal 73′ Smalling s.v)

Kolarov 6: Parte male, poi si riprende. Alla fine del primo tempo contrasta Lautaro e da lì parte l’affondo gol del pareggio di Spinazzola. Di Bello al var dice che il serbo non ha fatto fallo, ma il dubbio rimane. Nel secondo tempo cresce con una bella diagonale in area: in questo ruolo di terzo centrale può giocare ancora per anni.

Bruno Peres 5,5: Bene per le progressioni che allungano e danno verticalità alla Roma. Male per le finalizzazioni, quando salta quattro volte l’uomo ci si aspetta metta quattro cross pennellati e precisi, ma non è così.

Diawara 6: La sua è una partita da classico passista di centrocampo, manca il do di petto come avrebbe detto Manlio Scopigno grande allenatore del Cagliari campione d’Italia 1970 e anche della Roma nelle prime sei partite del torneo ’73-’74. E’ l’equilibratore di Fonseca, nel secondo tempo meglio in aggressione. (Dal 68′ Cristante s.v)

Veretout 6: Primo tempo grigio, non si inserisce mai. Nella ripresa al pronti via eccolo scattare in area a raccogliere un assist di Dzeko e a portare pericolo ad Handanovic. Nel finale difende con grinta ma non basta per vincere.

Spinazzola 6: Fino al 90′ la sua partita è molto buona: discese, cross, allunghi e il gol del pareggio in combinazione con de Vrij. Poi prende la trebisonda e su un rinvio (va detto però che nessun compagno lo aiuta e tutti sono fermi) cicca la palla e colpisce il ginocchio di Moses causando il rigore del pari. Frenetico e poco lucido nel momento decisivo.

Pellegrini 5,5: Prova incolore ancora una volta. Non prende in mano il gioco offensivo come dovrebbe, lanciando palloni verticali cioè. Nel secondo tempo sparisce. Per l’ennesima partita a seguire non tira mai in porta. (Dal 83′ Perotti s.v)

Mkhitaryan 6,5: E’ lui il giocatore che arma la verticalità nella Roma. Nel primo tempo un po’ impreciso, non sempre trova la misura del passaggio. Nella ripresa affonda con passo e qualità e segna il gol del 2-1 che avrebbe meritato un finale diverso. (Dal 83′ Carles Perez s.v.)

Dzeko 6,5: Male nel primo tempo tecnicamente, non è da lui. Parte con un controllo di piatto ciccato e un passaggio a vuoto a Pellegrini. Nella ripresa cresce e difende meglio il pallone, c’è lui a vincere il rimpallo tra Bastoni e de Vrij nel gol che porta la Roma in vantaggio.

Fonseca 6,5: L’idea del 3-4-2-1 che va avanti da un po’ di partite è ottima sul piano tattico, perché apre finalmente una squadra troppo orizzontale alla verticalità. Come allenatore deve insistere su questo modulo che cambierà la costruzione tecnica della Roma futura, in meglio.

Le parole di Fonseca: “Sono soddisfatto della prestazione, ma meritavamo la vittoria. Abbiamo fatto sempre una partita sicura, l’Inter non ha creato nessuna situazione da gol, ha fatto due gol da palla ferma e una da una situazione di sfortuna che può succedere, ma che non abbiamo meritato. Sono soddisfatto dei ragazzi, hanno meritato di uscire dal campo con i tre punti. Partita ben preparata, la Roma si era imposta anche nel gioco laterale…

Una situazione più importante ora è che la squadra ha la capacità di pressare alto le altre squadre. Anche quando l’Inter ha cambiato modulo noi abbiamo risposto sempre molto bene. L’Inter non ha mai creato situazioni da gol, Pau Lopez non ha fatto nulla in questa partita. Dopo siamo sempre usciti bene con l’attacco, con personalità e fiducia. Non sono soddisfatto del risultato, è chiaro che meritavamo la vittoria, ma la partita dà fiducia alla squadra”.

Pagelle Inter

Handanovic 5,5: E’ un grande portiere, ma l’uscita a vuoto del primo tempo sul calcio d’angolo romanista libera Mancini al colpo di testa. Buon per lui che il difensore sbagli la torsione.

Skriniar 5,5: Gara diligente e tattica, ma non sempre preciso nei tempi. Non si vede mai in appoggio e non sguscia via da calcio d’angolo per armare il suo ottimo colpo di testa. Soffre qualche discesa di Spinazzola di troppo, ma sa dare battaglia.

de Vrij 6,5: Bellissimo il duello con Dzeko che finisce pari sul piano tecnico. Al 8′ salto magistrale in alto tra Spinazzola e Kolarov, per il gol dell’1-0. E’ la guida difensiva dell’Inter, un ruolo importantissimo che lui assolve perfettamente.

Bastoni 5,5: Primi minuti in affanno sulla grande aggressione della Roma. Poi esce con un lancio lungo millimentrico per Lautaro, ma il gol sull’asse italo-argentina è annulato per fuorigioco. Nel secondo tempo tiene la zona con meno sfrontatezza del solito. (Dal 82′ D’Ambrosio s.v.)

Candreva 5: Non occupa la fascia con la solita velocità e profondità. Nessun tiro, nessuno cross. Prova molle e incolore. E’ un Roma-Inter scialbo il suo che lo vede costantemente fuori dal gioco. (Dal 66′ Moses 6: spinge di più e affonda area procurandosi il rigore del pari)

Barella 5: Ammonito nel primo tempo ricorda un vecchio principio di Capello: il centrocampista con un cartellino giallo non può più intervenire a centrocampo. Nel secondo tempo scompare dal vivo del gioco, quando sbaglia un passaggio verticale su Lukaku si capisce che non è la sua serata.

Gagliardini 6: Diligente e aggressivo nel primo tempo. Ordinato ma ordinario nel secondo. Dai centrocampisti centrali Conte pretende di più in termini di pressing, il suo gioco oggi è stato piatto. (Dal 69′ Eriksen 5,5: Ha venti minuti più recupero per illuminare con un passaggio gol, ma non ci riesce)

Young 6: Meno incisivo al cross del solito, rimedia con l’esperienza internazionale e la capacità di mantenere la posizione a una partita opaca. Lo scontro con Bruno Peres è bellissimo sul piano della velocità, meno su quello tecnico. (Dal 66′ Biraghi 6: partecipa all’assalto finale con qualche cross)

Brozovic 6,5: Conte gli affida un doppio ruolo: trequartista con licenza alla 007 di aggredire Ibanez e regista quando la palla ce l’ha l’Inter. Lui fa bene entrambi, ma nessuno con eccellenza. Questa soluzione tattica buona lo porta però lontano dal tiro in porta, sua classica arma. Nel finale con l’ingresso di Eriksen arretra a mediano centrale a conferma della sua dfuttilità tattica.

Sanchez 5,5: Si muove molto, ma non tira mai in novanta minuti. E per uno come lui che ha un piede magico è troppo poco. Ridotti sono anche gli affondi.

Lautaro 5,5: Stesso discorso di Sanchez, non affonda e non tira in porta. Nell’unica occasione in cui lo fa segna, ma è fuorigioco. Una sola giocata in tutta la partita: il controllo divino sul gol annullato. Troppo poco per un campione come lui. (Dal 66′ Lukaku 6: realizza con fredezza il rigore del pari)

Conte 6,5: Il suo 3-4-1-2 è riconoscibilissimo come aveva detto con una punta di classico orgoglio salentino alla vigilia. La squadra ha una sua identità e questo già è un risultato. La sua Inter però ancora palleggia troppo e verticalizza poco, il lavoro sull’attacco è il prossimo passaggio tecnico: in novanta minuti Lautaro, Lukaku e Sanchez hanno tirato solo una volta in porta.

Le parole di Conte: “La squadra sta facendo delle ottime cose. Al di là del secondo posto, se guardiamo gol segnati, siamo in Champions con quattro giornate d’anticipo e con 14 punti sulla quinta. Roma, Milan e Napoli avevano i nostri stessi obiettivi – attacca il tecnico nerazzurro, ma è solo l’inizio dello sfogo -. Se questo è un campionato ‘sotto le righe’, allora gli altri? Dobbiamo solo trovare abitudine a giocare partita con tanta pressione, cosa che all’Inter negli ultimi dieci anni s’era un po’ persa. Ai miei giocatori non posso rimproverare nulla, oggi abbiamo affrontato una squadra in salute”.

Fonte foto: calciomercato.com

Matteo Quaglini