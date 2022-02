Roma, infortunio al ginocchio per Ibanez: out cinque settimane

Il difensore si è fatto male nella gara di Coppa Italia contro l’Inter e mancherà a lungo

La Roma perde Roger Ibanez. Nella sconfitta contro l’Inter in Coppa Italia il difensore è uscito nell’intervallo a causa di un problema al ginocchio ed oggi gli esami hanno evidenziato una distrazione del legamento collaterale del ginocchio sinistro. Lo stop previsto è di cinque settimane, con Mourinho che vista la presenza del solo Kumbulla per rimpiazzarlo pensa al ritorno alla difesa a 4 già nel match contro il Sassuolo. Perdita pesante dunque per i giallorossi nonostante Ibanez non stia vivendo la sua miglior stagione.

Fonte foto: ilmessaggero.it

Alessandro Fornetti